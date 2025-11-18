"La sfida dell’unicità": ne parlerà il teologo don Massironi in Seminario

Venerdì 21 novembre dalle ore 20:30 alle 22:30 nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, si terrà l'incontro con don Sergio Massironi su "La sfida dell’unicità - Come diventare ciò che si è". La conferenza sostituirà quella della psicologa Maria Pia Colella, che sarebbe dovuta tenersi a metà ottobre.

L'evento darà inizio al ciclo "Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo", promosso dall’ambito pastorale Formazione e Annuncio della Diocesi di Savona-Noli (info: ambitoformazione@diocesisavona.it), e al corso di formazione per docenti ed educatori dal titolo "Educare al rispetto per la persona", organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica.

Don Massironi è teologo del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, direttore del programma internazionale "Fare teologia dalle periferie esistenziali", editorialista de L’Osservatore Romano e curatore del blog "A misura d’uomo". Dopo una formazione al Seminario Arcivescovile di Milano, ha studiato Filosofia all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e poi Teologia sistematica a Lugano, Milano e Vienna, occupandosi al contempo di giovani e affari sociali in parrocchie e scuole.

L'appuntamento successivo sarà il 12 dicembre con il gesuita e formatore bolognese padre Pino Piva, il quale relazionerà su "La preziosità degli affetti: una Chiesa in ascolto delle persone LGBT". Il 13 febbraio il pedagogista bergamasco Ivo Lizzola parlerà dell'argomento "Di generazione in generazione: incontrarsi sulla soglia". Il 15 maggio Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, sociologi dell'Università Cattolica di Milano, spiegheranno come "Generare pace: nel coraggio della relazione".