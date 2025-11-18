 / Eventi

Loano, in biblioteca una serata dedicata alla “Cavalleria Rusticana” di Mascagni

Il 21 novembre con inizio alle ore 21

Venerdì 21 novembre 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano l'Associazione Musicale Loanese propone una serata dedicata alla “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

Attraverso diapositive, filmati, registrazioni storiche e curiosità il maestro e direttore artistico dell'associazione Mattia Pelosi accompagnerà i partecipanti alla scoperta del capolavoro del compositore livornese

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'ingresso è libero.

