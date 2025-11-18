Vado Ligure, assemblea sindacale Fillea Cgil al cantiere Fincosit e presentazione del libro "Operaicidio"

Giovedì 20 novembre, a partire dalle ore 10, si terrà l’assemblea sindacale organizzata dalla Fillea Cgil presso il cantiere della Fincosit di Vado Ligure, l’azienda che si occupa della costruzione dei cassoni della Diga Foranea e che impiega circa 200 edili.

Nel corso dell’assemblea sarà presentato il libro "Operaicidio", di Bruno Giordano e Marco Patucchi, per Marlin Editore. I temi del lavoro, a partire da quelli di salute e sicurezza, saranno al centro dell’assemblea, alla quale parteciperanno: Giulia Bartoli, Segretaria Nazionale Fillea Cgil; Michele Bello, Segretario Generale Fillea Cgil Savona; Andrea Pasa, Segretario Generale CGIL Savona; Federico Pezzoli, Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria; Maurizio Calà, Segretario Generale Cgil Liguria; e Andrea Orlando, già ministro del Lavoro.

Alla presentazione del libro, alla quale saranno presenti gli autori, e ai lavori dell’assemblea può assistere la stampa cittadina.