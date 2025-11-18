Albenga investe su sicurezza e territorio: passa in Consiglio la variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027

Durante il Consiglio comunale di ieri sera, lunedì 17 novembre, è stata approvata l’ultima variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, necessaria per garantire la piena operatività dell’ente fino alla fine dell’anno. L’operazione comprende l’adeguamento delle entrate e delle spese obbligatorie, tra cui i capitoli relativi al personale, alle utenze, ai contratti di servizio e ai mutui, in un contesto economico caratterizzato da rincari diffusi.

“Questa variazione di bilancio dimostra la volontà dell’Amministrazione di investire con decisione sulla sicurezza, sulla manutenzione del territorio e sulla tutela idraulica della piana. Ne sono un chiaro esempio i 246.450 euro (ottenuti con finanziamento statale) destinati all’implementazione della videosorveglianza, i 200.000 euro per la manutenzione di strade e i 108.000 euro per interventi su rii e canali, con particolare attenzione al canale Poggi Campastro, risorse che si aggiungono agli oltre 300.000 euro già programmati nel 2025 per la sicurezza idraulica”, commenta la vicesindaco Silvia Pelosi, evidenziando, in particolare, tre scelte strategiche.

“Grazie a un’analisi puntuale dei capitoli di bilancio e a una rigorosa attività di revisione della spesa, è stato possibile mantenere invariato il livello dei servizi ai cittadini e accogliere la maggior parte delle richieste formulate dai diversi uffici comunali, con particolare attenzione al settore sociale e a quello turistico”.

Per quanto riguarda le risorse stanziate, sono stati previsti circa 110.000 euro destinati a interventi e servizi sociali. Questi fondi finanzieranno iniziative fondamentali come i pasti a domicilio per gli anziani, il sostegno alle rette delle strutture residenziali, gli affidi educativi, progetti di inclusione sociale e contributi a favore delle associazioni che operano nel settore sociale. In aggiunta, sono stati stanziati 32.000 euro per le manifestazioni natalizie, con l’obiettivo di supportare le attività turistiche e promuovere la città durante il periodo delle festività.

“La variazione prevede inoltre un incremento di 100.000 euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, che interesserà strade, marciapiedi e piazze del centro e delle frazioni. Sul fronte delle entrate, gli aggiornamenti recepiscono le riscossioni a fine ottobre, che mostrano un andamento più rallentato rispetto agli anni precedenti, segnale delle crescenti difficoltà economiche delle famiglie. Nonostante ciò, il bilancio mantiene equilibri solidi e il fondo di cassa presenta una situazione complessivamente positiva”, aggiunge la vicesindaco.

Tra le principali voci della variazione di bilancio si segnalano diversi interventi significativi. Innanzitutto, la videosorveglianza riceverà un contributo statale di 246.450 euro, frutto di un progetto congiunto tra i Comuni di Albenga e Ceriale. Il piano prevede l’installazione di 15 nuovi punti di ripresa dotati di tecnologia OCR e telecamere di contesto, con un cofinanziamento locale di 40.000 euro per ciascun Comune, coperto ad Albenga tramite avanzo libero. Il potenziamento del sistema consentirà un controllo più efficace del territorio e un supporto operativo più rapido nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

In secondo luogo, gli oneri di urbanizzazione registrano un incremento di 200.000 euro: metà di questa somma sarà destinata alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, tra cui strade, immobili e barriere architettoniche, mentre l’altra metà servirà per la manutenzione ordinaria di strade, cimiteri e aree verdi.

Per quanto riguarda la manutenzione idraulica, sono stati stanziati 108.000 euro da avanzo di amministrazione per interventi su rii e canali, a cui si aggiungono 12.810 euro di avanzo vincolato destinati alla manutenzione straordinaria del canale Poggi Campastro. Complessivamente, con le risorse già previste per il 2025, le attività di pulizia e messa in sicurezza idraulica superano i 300.000 euro. La vicesindaco Pelosi sottolinea come, “nonostante gli investimenti, rimanga evidente la necessità di rilanciare il progetto del Consorzio di Bonifica della piana, strumento utile per razionalizzare i costi e liberare risorse da destinare ad altri servizi fondamentali”.

Infine, sono stati stanziati 18.000 euro per l’acquisto di un nuovo mezzo della Polizia Municipale, nell’ambito del piano di progressivo rinnovamento del parco veicoli, oggi composto in larga parte da mezzi ormai datati.

“La variazione conferma la stabilità del bilancio comunale, frutto di un lavoro coordinato tra Ufficio Ragioneria, assessori e Responsabili di Servizio, che ha permesso di affrontare un contesto complesso mantenendo equilibrio finanziario, capacità di investimento e attenzione ai bisogni della città” conclude Silvia Pelosi.