Lo sport come bussola per crescere: Patrizio Masini e Andrea Lucchetta incontrano gli studenti a Orientamenti

Sport, motivazione e disciplina hanno scandito la seconda mattinata del Festival Orientamenti 2025 ai Magazzini del Cotone, dove gli studenti hanno incontrato due protagonisti del mondo sportivo: Patrizio Masini e Andrea Lucchetta. Un dialogo intergenerazionale che ha unito un giovane talento del calcio e una leggenda della pallavolo, offrendo ai ragazzi prospettive diverse ma complementari sul valore formativo dello sport.

A fare da cornice all’iniziativa, anche l’intervento dell’assessore alla Formazione e allo Sport Simona Ferro, che ha sottolineato: "Lo sport, metafora di vita, è una palestra capace di trasmettere grandi valori come impegno, sacrificio, dedizione, rispetto delle regole e dell’avversario, tutte caratteristiche che costruiscono i cittadini di oggi e di domani".

Patrizio Masini, classe 2001, centrocampista del Genoa, ha raccontato il percorso che l’ha portato dall’infanzia in Liguria al sogno dell’esordio in Serie A con la squadra che lo ha cresciuto. Durante l’incontro ha riflettuto sull’importanza della costanza e della gestione delle responsabilità, ricordando come la crescita sportiva sia anche crescita personale: “ Il sacrificio è parte del viaggio, non un ostacolo. Ogni scelta che fai fuori dal campo pesa quanto quelle che fai dentro”.

A seguire, gli studenti hanno ascoltato Andrea Lucchetta, simbolo della “Generazione di fenomeni”, capitano della Nazionale italiana che negli anni ’80 e ’90 ha cambiato la storia del volley. Oggi ambassador di Sport e Salute, Lucchetta ha portato sul palco energia ed esperienza, ribadendo il valore del gioco di squadra: “ Nessuno vince da solo: la vittoria è un gesto corale, nasce dalla fiducia e dall’intesa”. E sulle sconfitte, ha aggiunto: “ Sono lezioni preziose: se le affronti con coraggio, ti fanno crescere più di qualsiasi successo”.

L’incontro si inserisce nel calendario di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, confermando Orientamenti come luogo di contaminazione tra formazione, ispirazione e testimonianze capaci di guidare i giovani nelle scelte del futuro.