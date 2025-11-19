Servizio di Assistenza Domiciliare, ad Alassio una giornata per conoscerne l'attività

Giovedì 20 novembre alle ore 16, presso il Centro d’Incontro per la Terza Età “L’Isola che C’è” di via Robutti ad Alassio si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) messo a disposizione dai Servizi Sociali di Alassio.

Nel corso dell’appuntamento, organizzato da Anteo Impresa Sociale con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, verrà illustrato il funzionamento del servizio, che offre alle persone anziane—con particolare attenzione a quelle più sole—un supporto concreto e continuativo nella quotidianità, basato su cura, rispetto e ascolto.

Al termine dell'incontro, a ingresso libero, sono previsti un rinfresco e uno spazio di confronto con operatori e famiglie.