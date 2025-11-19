Omaggio a Giuseppe Cesare Abba: la Fondazione Bormioli celebra il garibaldino-scrittore cairese

La figura poliedrica e l'eredità intellettuale di Giuseppe Cesare Abba (1838-1910), illustre cittadino cairese, saranno al centro di un incontro organizzato dalla Fondazione Bormioli. L'evento si terrà sabato 22 novembre alle ore 17:00 presso le salette di via Buffa 15, a Cairo Montenotte.

L'iniziativa è dedicata a uno dei personaggi più significativi della Val Bormida, noto per aver ricoperto ruoli cruciali sia in ambito politico che culturale. Abba fu, infatti, un celebre garibaldino, oltre che amministratore e successivamente sindaco di Cairo. La sua carriera lo vide anche docente e preside di scuola, e venne insignito dei titoli di commendatore e senatore del Regno. Parallelamente, fu un prolifico letterato, poeta e scrittore.

Oltre ai saggi dedicati al mondo garibaldino, Giuseppe Cesare Abba è l'autore di numerosi racconti, testi poetici e del celebre romanzo storico di scuola manzoniana, "Le rive della Bormida nel 1794". Le sue opere complete includono anche articoli giornalistici e due corposi volumi del suo Epistolario, pubblicati nell'edizione nazionale.

Molti critici letterari, tra cui il ricordato Aldo Capasso, si sono dedicati all'analisi della sua personalità e della sua opera. L'attualità del suo studio è confermata dall'interesse di nuovi ricercatori: "Attualmente, a quanto ne sappiamo, uno studioso messinese, Vincent Mobilia, ed una giovane universitaria di Saliceto, Chiara Viglierchio, si stanno occupando dello scrittore cairese. Mobilia sta preparando la tesi per il dottorato di ricerca in scienze dell’interpretazione presso il Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Catania mentre Chiara Viglierchio sta lavorando alla tesi per la laurea magistrale in letteratura, filologia e linguistica all’Università di Torino", dicono gli organizzatori dell'evento.

L'incontro di sabato si concentrerà in particolare sull'esame di diverse lettere abbiane e di alcuni testi critici significativi, offrendo una panoramica approfondita sulla produzione dello scrittore valbormidese.