Altare, corsa ai fondi statali per migliorare la viabilità: pronto un progetto da 150mila euro

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Altare sul fronte della sicurezza stradale e del miglioramento della viabilità.
Per accedere alle risorse del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni — il programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato ai centri sotto i 5mila abitanti — l’ente ha avviato la procedura necessaria per presentare un progetto organico di intervento.
Gli uffici tecnici hanno già elaborato una proposta del valore complessivo di 150mila euro. Il piano prevede la completa asfaltatura delle due carreggiate di via XXV Aprile, il rifacimento di un tratto di via Matteotti e l’aggiornamento della segnaletica orizzontale.
L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione intervenendo su alcune delle arterie più trafficate della cittadina