Cairo, la Consulta Giovanile raccoglie giocattoli per i bambini in difficoltà

Una piccola azione di solidarietà per restituire un sorriso a chi è meno fortunato. Torna a Cairo Montenotte l’iniziativa “Ti faccio un dono”, promossa dalla Consulta Giovanile del Comune, che nel weekend dell'Immacolata sarà presente in due piazze del centro cittadino per raccogliere giocattoli esclusivamente nuovi e nella loro confezione originale.

I volontari saranno presenti sabato 6 dicembre in piazza Stallani, e domenica 7 e lunedì 8 dicembre in piazza della Vittoria, con orario 10–12 e 16–18. L’obiettivo è semplice e concreto: donare regali natalizi ai bambini delle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica, trasformando la generosità della comunità in un gesto tangibile.

Accanto alla raccolta dei giocattoli, l’iniziativa propone anche un’altra occasione solidale: sarà infatti possibile acquistare le palline di Natale 2023 di ART’è, decorate con l’opera “Viglia silenziosa” dell’artista Silvia Ugolini. Il ricavato contribuirà a sostenere ulteriori attività sociali sul territorio.

Tra addobbi, atmosfere natalizie e un Babbo Natale sorridente che campeggia sulla locandina, il messaggio centrale rimane uno: un dono può essere piccolo, ma il suo valore può fare la differenza. E la Consulta Giovanile, ancora una volta, sceglie di mettersi al servizio della città, coinvolgendo giovani e famiglie in un gesto di cura collettiva.