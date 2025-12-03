 / Attualità

Carcare, inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego Val Bormida: "Sostegno a formazione e lavoro" (FOTO)

Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina in piazza Pertini

Questa mattina a Carcare, in piazza Pertini 6, è stata inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego (CPI) Val Bormida, punto di riferimento per i 19 comuni della provincia di Savona. L’intervento rientra nel piano di riqualificazione e potenziamento dei CPI lanciato dalla Regione Liguria nel 2021, con un investimento complessivo di 30 milioni di euro. La ristrutturazione della sede di Carcare è costata circa 346 mila euro. Al taglio del nastro hanno preso parte l'assessore regionale al Personale Paolo Ripamonti, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello e il sindaco Rodolfo Mirri.

Gli spazi, messi a disposizione dal Comune tramite un comodato d’uso gratuito, si trovano in un complesso che ospita anche una galleria commerciale, un asilo nido e uffici privati, e si estendono su un unico piano di circa 360 metri quadrati. La riorganizzazione interna ha reso la struttura funzionale alle esigenze operative del Centro, uniformando layout e grafica agli altri CPI regionali. Sono stati realizzati nuovi impianti elettrici, di trasmissione dati, climatizzazione, antincendio e antintrusione, mentre controsoffitti e servizi igienici sono stati completamente rinnovati. La sede dispone di 15 postazioni di lavoro, una sala conferenze e una sala riunioni.

Otto operatori gestiscono attività di accoglienza e orientamento per i cittadini, supportano percorsi formativi e progetti per migliorare l’occupabilità, favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e assistono le imprese nelle attività di recruiting. L’Ufficio Tirocini promuove percorsi di inserimento professionale, mentre i Servizi Amministrativi operano a supporto dei Comuni del territorio.

"Con questa inaugurazione il numero di CPI rinnovati sul territorio sale a 9 su un totale di 13 attualmente esistenti – spiegano l’assessore alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore al Personale regionale Paolo Ripamonti –. Presentiamo oggi una sede particolarmente significativa, perché la Val Bormida è un territorio in continua evoluzione. Negli ultimi anni, accanto alle storiche industrie chimiche e alle importanti aziende dell’industria alimentare si sono affermati il dinamismo dell’industria vetraria e la crescita del settore metalmeccanico e delle officine meccaniche di precisione. A questo quadro si aggiunge l’espansione del settore turistico e di un’offerta enogastronomica sempre più strutturata. Il CPI si inserisce pienamente in questo scenario caratterizzato da una crescente domanda di nuove professionalità e manodopera qualificata, rafforzando il dialogo con il territorio e favorendo un collegamento efficace tra servizi amministrativi, cittadini e aziende".

"Il lavoro non è solo un diritto fondamentale – aggiunge il sindaco Mirri - è anche il motore della crescita personale, sociale ed economica della nostra comunità. Con questo centro vogliamo offrire a tutti uno strumento concreto per creare opportunità, sostenere la formazione e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro".

Oltre a Carcare, la Liguria conta già i CPI rinnovati di Ventimiglia, Sanremo, Albenga, Genova Centro, Genova Val Bisagno, Genova Val Polcevera, Chiavari e Sarzana. I lavori proseguono a Imperia, Savona, Genova Villa Bombrini e La Spezia, dove sorgerà anche un nuovo punto d’accesso in via XXIV Maggio. Nei Centri genovesi, già rinnovati nel layout, sono in corso interventi di efficientamento energetico finanziati con fondi PNRR.

Graziano De Valle

