Cronaca | 03 dicembre 2025, 10:12

Addio alla professoressa Paola Ferraro, aveva insegnato diritto al "Patetta" di Cairo

Giovedì pomeriggio i funerali ad Altare

Si è spenta a 74 anni Paola Ferraro, professoressa in pensione di diritto all’Istituto “Patetta” di Cairo Montenotte. 

Originaria di Altare ma residente a Carcare, era molto conosciuta in paese, insieme al fratello Gianfranco, agente di promozione finanziaria scomparso alcuni anni fa. Figlia del compianto Piero Ferraro, storico medico condotto di Altare e attivo esponente politico nelle file della DC.

I funerali si terranno giovedì 4 dicembre alle 15.30 presso la parrocchia Sant’Eugenio di Altare. Il rosario sarà recitato oggi, mercoledì 3 dicembre, alle 17.30 nella chiesa di San Rocco.

Graziano De Valle

