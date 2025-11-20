Villa della Pergola di Alassio (SV) riapre le porte e tornano le visite speciali tra storia e natura

Dal 21 novembre si potrà scoprire non solo i Giardini, ma anche gli interni della Villa e il Museo, con percorsi esclusivi e ambienti solitamente non visitabili.

Tornano da venerdì 21 novembre le visite speciali a Villa della Pergola, un appuntamento molto atteso dopo il grande successo della scorsa stagione. Durante l’autunno e l’inverno i Giardini restano aperti e si arricchiscono con la possibilità di visitare anche gli interni della Villa e il suo Museo, normalmente chiusi al pubblico.

I Giardini, premiati come “Parco più bello d’Italia” e riconosciuti come Partner Garden della RHS, offriranno un percorso unico che intreccia natura, arte e storia. Il visitatore potrà così immergersi in un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sempre più citato come esempio virtuoso, grazie ai numerosi riconoscimenti e all’impegno costante nella conservazione.

Le visite speciali includeranno anche l’accesso ad aree solitamente non visitabili, con scorci esclusivi come l’affaccio sulla suggestiva Cupola in maiolica. Sarà un’occasione per conoscere da vicino la rinascita di Villa della Pergola, salvata nel 2006 da una potenziale speculazione edilizia: un’opera di recupero che nel 2026 celebrerà il suo ventennale.

Ogni visita è un’esperienza sempre diversa: il Parco cambia volto di giorno in giorno e sorprende con colori e profumi nuovi. In questo periodo i visitatori potranno ammirare le fioriture di Hibiscus, Lantane, Dalia Imperiale e Tetrapanax Papyrifer, oltre al foliage e agli agrumi in fruttificazione. Non mancano gli incontri con gli abitanti del Giardino: scoiattoli rossi, ricci, pettirossi e falchetti che animano i sentieri.

Le visite guidate saranno disponibili tutti i giorni, esclusivamente su prenotazione, con due turni: alle 11.30 e alle 15.00. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale giardinidivilladellapergola.com, dove sono consultabili orari e disponibilità.

È prevista una tariffa ridotta per i residenti dei Comuni di Alassio e Albenga.

www.giardinidivilladellapergola.com

Via Privata Montagu 9

17021 Alassio (Sv), ITALY