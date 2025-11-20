Pietro Ramello, da “Il Barone Rampante” alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova

La Scuola di Teatro “Il Barone Rampante” di Borgio Verezzi festeggia un nuovo importante traguardo: Pietro Ramello, 21enne, originario di Magliolo, cresciuto artisticamente all’interno della scuola, è stato ammesso alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova dopo una selezione che ha visto circa 650 domande e soltanto 12 ammessi, individuati al termine di tre prove eliminatorie.

Nato nel settembre 2004, Pietro Ramello ha iniziato giovanissimo nel laboratorio teatrale delle Scuole Medie di Borgio Verezzi, condotto da Marcella Rembado. Aveva circa undici anni quando ha messo piede sul palco per la prima volta, prima nel contesto scolastico, poi all’interno della Scuola di Teatro del Barone Rampante, che frequenta stabilmente dal 2017.

"Ha cominciato con me quando aveva circa undici anni – racconta la presidente Marcella Rembado – e non ha mai smesso di studiare e crescere. Vederlo oggi accedere al Teatro Nazionale di Genova è una grande gioia, non solo per lui ma per tutta la nostra scuola: è il risultato di anni di impegno serio, continuo e appassionato".

Con l’ammissione di Ramello, salgono a sette gli allievi formati al Barone Rampante che hanno superato le selezioni delle principali accademie teatrali italiane: Manuel Zicarelli – diplomato al Teatro Nazionale di Genova; Iacopo Ferro – diplomato al Teatro Stabile di Torino; Lorenzo Vio – diplomato al Piccolo Teatro di Milano; Gaia Capelli – diplomata al Teatro Stabile del Veneto; Gaia De Giorgi – prossima al diploma al Teatro Nazionale di Genova; Davide Gavini – prossimo al diploma alla Civica Accademia Nico Pepe di Udine; Pietro Ramello – nuovo allievo del Teatro Nazionale di Genova.

Alcuni di questi ex allievi oggi insegnano nella scuola, restituendo ai più giovani il patrimonio umano e artistico ricevuto.

"Il talento non basta senza dedizione – prosegue la presidente – e ciò che ci rende più orgogliosi è proprio il percorso: l’impegno, la disciplina, la crescita personale che precedono il risultato finale. Il Barone Rampante resta uno spazio educativo, accogliente e aperto a tutti, ma è una gioia veder diventare realtà, ogni tanto, dei sogni coltivati fin da ragazzi".

Fondata vent’anni fa, la Scuola del Barone Rampante conta oggi oltre 80 allievi ed è una realtà educativa e culturale saldamente radicata sul territorio, sostenuta negli anni dal Comune di Borgio Verezzi, dalla Fondazione De Mari e da numerose famiglie e realtà locali.

La presidente Marcella Rembado ringrazia i membri del Consiglio Direttivo: Roberto Trovato, Micaela Delfino, Federica Audissone, Andrea Canfora, Luca Gravano, Daniel Tonetti.