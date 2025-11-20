 / Eventi

Finale Music Festival, un viaggio tra canzoni e storie dei grandi cantautori italiani

Il 22 novembre alle ore 17.45 presso l'Oratorio de' Disciplinanti di Finalborgo

Nuovo appuntamento con gli "Incontri con la musica" del Finale Music Festival. Sabato 22 novembre, alle ore 17.45, a riempire di note e parole l'Oratorio de' Disciplinanti di Finalborgo, saranno le canzoni e la storia di un gruppo di artisti che aveva intravisto le storture del nuovo "sistema Italia" e che si nutriva di esistenzialismo francese e letteratura maudit, poeti crepuscolari, ermetici e surrealisti e che volevano stupire il borghese. 

Alcuni di loro sono stati solo eccentrici o disobbedienti, ma altri sono ferocemente anticlericali, blasfemi e amorali, parteggiando per perdenti, puttane, clochards, ladri, divertendosi tanto a fustigare bigotti e fascisti, e a scuotere il loro conformismo.  La loro canzone cercava lo scandalo, ma superava la barriera tra cultura alta e masse. Si parla di De Andrè, Paoli, Bindi, Tenco, Lauzi, Fossati e molti altri, e di Genova e della Liguria che da allora rimangono un laboratorio culturale.

Il cantautore albenganese Geddo, che con i suoi quattro dischi ha tracciato nell'indie italiano un solco di coerenza, originalità e qualità, interpreterà alcuni brani di questa incredibile storia, mentre sulle sue note il giornalista musicale Fabio Gallo racconterà storie, curiosità ed aneddoti.

Un appuntamento imperdibile, ad ingresso gratuito.

