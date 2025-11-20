Finale Music Festival, un viaggio tra canzoni e storie dei grandi cantautori italiani

Nuovo appuntamento con gli "Incontri con la musica" del Finale Music Festival. Sabato 22 novembre, alle ore 17.45, a riempire di note e parole l'Oratorio de' Disciplinanti di Finalborgo, saranno le canzoni e la storia di un gruppo di artisti che aveva intravisto le storture del nuovo "sistema Italia" e che si nutriva di esistenzialismo francese e letteratura maudit, poeti crepuscolari, ermetici e surrealisti e che volevano stupire il borghese.

Alcuni di loro sono stati solo eccentrici o disobbedienti, ma altri sono ferocemente anticlericali, blasfemi e amorali, parteggiando per perdenti, puttane, clochards, ladri, divertendosi tanto a fustigare bigotti e fascisti, e a scuotere il loro conformismo. La loro canzone cercava lo scandalo, ma superava la barriera tra cultura alta e masse. Si parla di De Andrè, Paoli, Bindi, Tenco, Lauzi, Fossati e molti altri, e di Genova e della Liguria che da allora rimangono un laboratorio culturale.

Il cantautore albenganese Geddo, che con i suoi quattro dischi ha tracciato nell'indie italiano un solco di coerenza, originalità e qualità, interpreterà alcuni brani di questa incredibile storia, mentre sulle sue note il giornalista musicale Fabio Gallo racconterà storie, curiosità ed aneddoti.

Un appuntamento imperdibile, ad ingresso gratuito.