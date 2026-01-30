Varazze ricorda le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata

L’amministrazione comunale di Varazze, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”, organizza una cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo, in programma giovedì 6 febbraio alle ore 10.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale.

L’iniziativa prevede un momento di incontro e riflessione con gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado “Fabrizio De André”, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, promuovendo la conoscenza storica e i valori del rispetto e della consapevolezza civile.

Nel corso della mattinata interverrà Valter Lazzari, Presidente del Comitato Provinciale di Savona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che porterà una testimonianza storica e culturale sul significato della ricorrenza.