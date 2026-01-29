Giorno della Memoria, la lezione del prof. Luigi Vassallo alla scuola secondaria di Spotorno

Nella mattinata odierna (giovedì 29 gennaio), il prof. Luigi Vassallo ha tenuto una lezione presso la Scuola secondaria di primo grado di Spotorno, nell’ambito delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria. L’incontro è stato programmato in sinergia tra la Sezione ANPI di Spotorno, l’Istituto scolastico e l’Amministrazione Comunale, a conferma dell’importanza della collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni nella trasmissione della memoria storica.

L’iniziativa ha offerto alle studentesse e agli studenti un momento di riflessione approfondita sulla Shoah e sulla deportazione nei campi di concentramento nazisti, con un particolare chiarimento sul significato e sulle differenze tra il Giorno della Memoria (27 gennaio) e il Giorno del Ricordo (10 febbraio), al fine di evitare sovrapposizioni o fraintendimenti storici.

Nel suo intervento conclusivo, il prof. Vassallo ha richiamato l’articolo 3 della Costituzione italiana, sottolineando come i principi di uguaglianza, dignità e pari diritti rappresentino il fondamento della convivenza civile e un argine imprescindibile contro ogni forma di discriminazione e odio.

Particolarmente toccante è stato il ricordo di Ottla Kafka, figura emblematica di coraggio e umanità. Deportata nel ghetto di Theresienstadt, nell’ottobre del 1943 scelse volontariamente di accompagnare un gruppo di bambini destinati al campo di sterminio di Auschwitz, pur consapevole del proprio destino. Un gesto estremo di compassione che continua a parlare alle coscienze e alle nuove generazioni.

La Sezione ANPI di Spotorno ringrazia il prof. Luigi Vassallo, l’Istituto scolastico e l’Amministrazione Comunale per la collaborazione e per aver contribuito a offrire agli studenti non solo una lezione di storia, ma un momento di crescita civile e umana. La memoria vive solo se viene trasmessa.