Ritorna Celle in Bancarella la seconda domenica di ogni mese: il via l'8 febbraio

Ritorna Celle in Bancarella.

L'amministrazione comunale cellese nei mesi scorsi dopo la scadenza della concessione al passato gestore aveva avviato una manifestazione d'interesse e ad aggiudicarsi la gestione dello storico mercatino d'antiquariato che ritorna all'organizzazione di un tempo è Cuneo Manifestazioni.

L'evento, storicamente organizzato dal Consorzio Promotur, ritornerà quindi la seconda domenica di ogni mese dall'8 febbraio fino a maggio per poi riprendere ad ottobre e novembre. Da giugno a settembre e dicembre invece spazio al mercatino dell'antiquariato e artigianato il secondo sabato e la domenica di ogni mese con i banchi collocati sulla passeggiata dal molo ai Piani.

"Ci auguriamo di riportare il mercatino di Celle che è sempre stato un fiore all'occhiello, una manifestazione che esisteva da 25 anni, consolidata e ricorrente, che ha sempre movimentato il paese anche nei mesi invernali, ridando lustro e riportandolo ad un livello di qualità più elevato come il paese e il turismo merita" ha spiegato l'assessore al commercio e alle attività produttive Jacopo Abate.