Cairo: incontro con Ubaldo Ballarini, il ragazzo-partigiano che divenne "Fulmine"

Una storia di coraggio, memoria e libertà prenderà vita sabato 31 gennaio nella biblioteca civica “F. C. Rossi” di Cairo Montenotte. Alle 10:30, i riflettori saranno puntati su Ubaldo Ballarini, classe 1928, il ragazzo-partigiano cairese che divenne noto con il nome di battaglia “Fulmine”.

L’incontro, organizzato dall’Anpi – Sezione “Pietro Alisei Lupo”, rappresenta un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce di un testimone diretto il valore della Resistenza italiana e la quotidianità di chi scelse di lottare per la libertà in tempi bui. Ballarini racconterà la sua esperienza, dall’infanzia fino alla scelta di unirsi ai partigiani, “E se ne andò con loro… divenne Fulmine”, ricordano i promotori dell'evento.

A dialogare con lui sarà Leda Bertone, presidente della sezione Anpi locale, che guiderà il racconto e offrirà spunti di riflessione sui valori civili e democratici incarnati dalla Resistenza.

Durante l’incontro verrà anche ricordato il compianto Alberto Alessi, vice-presidente della sezione, figura storica dell’associazione e promotore della memoria partigiana sul territorio.