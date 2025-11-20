Savona, gazebo del gruppo Donne Lega: "Basta violenza"

“Basta violenza sulle donne”: questo è il messaggio che il Gruppo Donne della Lega di Savona diffonderà sabato 22 novembre in Corso Italia angolo via Paleocapa a Savona, dove sarà presente con un gazebo informativo dalle 15:30 alle 18:00.

ll gruppo Donne, consapevole del proprio ruolo attivo nella società e della propria forza, ha istituito un Gruppo di lavoro presso la Sezione locale della Lega Salvini Premier. L'obiettivo è promuovere numerose iniziative sul territorio savonese che le vedranno protagoniste.

Dalla lotta contro la violenza di genere ai progetti educativi per il rispetto tra i sessi, fino ai contatti con il mondo del lavoro femminile e imprenditoriale. Non mancheranno incontri programmati con altre donne del territorio interessate ad avvicinarsi al Gruppo, per ascoltarne i bisogni e trovare insieme soluzioni efficaci. Senza dimenticare la partecipazione attiva alla vita politica e decisionale del territorio, per garantire una rappresentanza femminile più incisiva.

Un programma ambizioso, a cui il Gruppo Donne della Lega di Savona aspira con determinazione, creando rete e mantenendo alta l'attenzione sui vari temi sociali. Un forte contributo a questa iniziativa la presenza del Consigliere Regionale Sara Foscolo, che ci supporterà con il suo impegno e con la sua esperienza.