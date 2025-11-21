Albenga, il 25 novembre il corteo di Non Una Di Meno contro i femminicidi e la violenza di genere

Il nodo ingauno del movimento transfemminista Non Una Di Meno ha organizzato per il 25 novembre un corteo ad Albenga contro i femminicidi e la violenza di genere. La partenza sarà alle ore 18.30 presso Viale Pontelungo n. 83, all’altezza della sede del liceo scientifico, e attraverserà le strade della città fino alla stazione, per poi risalire e concludersi in Piazza del Popolo.

“Anche ad Albenga ci siamo e vogliamo far sentire le nostre voci. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati dell’Osservatorio di NonUnaDiMeno, sono stati registrati 78 casi di femminicidi. Intanto, il governo italiano, impegnato nella corsa al riarmo insieme al resto d’Europa, insiste nella sua battaglia contro l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, attacca la comunità trans, usa i corpi delle donne per la propaganda sulla sicurezza, base per leggi liberticide e per l’inasprimento di pene, mentre le carceri esplodono. La mobilitazione nazionale del 25 novembre vuole essere un punto di concentrazione della rivolta alla violenza strutturale che colpisce le nostre vite, a casa, nelle scuole, nei posti di lavoro, nei quartieri, per cui Non Una Di Meno si mobilita ogni giorno al fianco dei centri antiviolenza femministi e transfemministi. Per questo abbiamo deciso di scendere in strada, anche ad Albenga, per far vedere la nostra presenza e testimoniare l’esistente di chi spesso non è visto”, affermano dal movimento ingauno.

La testa del corteo sarà riservata a donne e soggettività queer, e sono ammessi solo simboli e bandiere legati alla lotta transfemminista e palestinese, mentre non sono ammessi simboli di partito.

Il percorso sarà Viale Pontelungo, Porta Molino, Via delle Medaglie d’oro, Via Bernardo Ricci, Piazza San Michele, Piazza IV novembre, Via Enrico d’Aste, Piazza del Popolo, Viale Martiri della Libertà, Piazza Giacomo Matteotti, Via XXV Aprile, Via Trieste e ritorno in Piazza del Popolo.