Migrantes diocesana cerca volontari per la Scuola di lingua italiana.

“Siamo un gruppo di volontarie e volontari, credenti e non credenti, ognuno con la sua identità e diversità. Ci unisce il valore di accoglienza-integrazione linguistica-inclusione sociale interculturale”, spiegano.

La scuola è attiva dal marzo 2018 sotto l’egida dell’Ufficio diocesano “Migrantes” diretto prima da Giorgio (diacono) e dal 2019 da don Edmondo Bianco (presbitero). Responsabile e coordinatore della scuola è Giuliano Basso.

“La nostra scuola – continuano - è rivolta ai rifugiati, i migranti, a tutti - donne e, uomini di ogni età interessati ad imparare, migliorare od approfondire la lingua italiana”.

È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e la disponibilità al confronto con persone di culture differenti. Richiesta inoltre la disponibilità di almeno due ore settimanali.

La scuola è aperta in Albenga martedì, giovedì e venerdì pomeriggio. Corsi di lingua italiana sono aperti a Alassio, Albenga San Fedele, Leca, Loano e Cisano sul Neva.

Per chi fosse interessato: telefono: 3405343098; migrantes@diocesidialbengaimperia.it

Indirizzo: Via Episcopio, 4, 17031 Albenga