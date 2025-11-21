Cengio, in arrivo dalla Regione 49.900 euro per la progettazione di interventi di sistemazione idraulica del Rio Giacchetti

Regione Liguria ha stanziato 49.900 euro a favore del Comune di Cengio cui parte dell'abitato, nell'area di Via Fiume, viene periodicamente interessato da eventi alluvionali importanti causati dalle esondazioni del vicino alveo del Rio Giacchetti.

Recenti allagamenti si sono verificati nell'area nel 2016, 2019 e 2024, causando evidenti problemi di sicurezza e danni. II finanziamento accordato consentirà di definire la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica del rivo.

Complessivamente sono stati assegnati fondi per circa 1,7 milioni di euro a 10 Comuni in tutta la Liguria per la progettazione di interventi di difesa del suolo: “Si tratta di risorse regionali erogate a fondo perduto – spiega Giampedrone - per consentire alle amministrazioni locali di predisporre progetti esecutivi o di fattibilità tecnico economica di opere utili sia a mitigare il rischio idraulico di fiumi e torrenti sia a garantire la messa in sicurezza di versanti franosi o falesie. L’obiettivo condiviso è quello di aumentare la resilienza del nostro territorio, per limitare il più possibile eventuali danni provocati da eventi climatici sempre più estremi”.

“Una volta conclusa la progettazione di questi interventi, individuati sulla base delle priorità indicate dai Comuni, l’impegno della Regione proseguirà – conclude l’assessore regionale alla Difesa del suolo - anche per reperire i fondi necessari alla loro realizzazione, attingendo a possibili linee di finanziamento regionali, nazionali o europee”.