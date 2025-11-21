Savona, alla scuola primaria XXV Aprile inaugurata la panchina della gentilezza

E' stata una cerimonia breve ma importante, quella di ieri 20 novembre, che ha visto l'inaugurazione della panchina della gentilezza alla scuola primaria XXV Aprile per l'inaugurazione della panchina della gentilezza, con laboratori in classe e interviste realizzate dai piccoli agli anziani di Auser, condotti da Claudia Palone e Maura Montalbetti.

“Grazie alla vicesindaca Elisa Di Padova - spiega Claudia Palone - che ci ha coinvolte, alle maestre per la competenza e professionalità, alle mie ex alunne grafiche per avere realizzato dei brevi filmati delle interviste fatte in classe alle nonnine dell'Auser. Novantenni inossidabili che si sono prestate con generosità e dolcezza a rispondere alle preparatissime interviste delle e degli alunni e delle alunne. È stato un bel momento di condivisione e restituzione”.

“Credo che queste dolci creature – conclude Palone - porteranno con sé il ricordo di quanto detto e fatto perché riflettere sulla gentilezza vuol dire costruire dalle fondamenta le basi del rispetto reciproco, della non violenza e della parità di genere. I bambini ci guardano e sanno riconoscere benissimo uno sgarbo da un gesto gentile. E ce lo insegnano. Sono loro la speranza e la salvezza”.