Savona, approvata la convenzione con le imprese funebri per tariffe calmierate

Consentire la fruizione agevolata dei servizi funebri in un settore particolarmente delicato per le famiglie, a tutela delle categorie economicamente più deboli, è questo l’obiettivo che si pone il Comune di Savona, promuovendo la stipulazione di una convenzione con le aziende del settore per l’erogazione di servizi a tariffe calmierate.

“Il Comune – ricorda l’assessore Lionello Parodi – ha scelto di predisporre una convenzione a cui le imprese possono aderire, consentendo di praticare tariffe concordate per le prestazioni funebri, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’alternativa calmierata rispetto alle condizioni applicate sul mercato.”

Negli anni precedenti era già stato approvato uno schema di convenzione per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati, e oggi si rende quindi necessario rinnovare la convenzione in scadenza, aggiornando il corrispettivo economico e il dettaglio delle prestazioni comprese, tenendo conto dell’andamento dei costi di gestione e dei materiali, in modo da garantire l’equilibrio economico e la sostenibilità delle imprese aderenti.

La convenzione, in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, risulta essere rispettosa della concorrenzialità, in quanto aperta a tutte le imprese dotate dei requisiti essenziali per operare nel settore funebre, lasciando ampia possibilità di sviluppo di dinamiche competitive tra i diversi operatori del mercato, e stabilendo un prezzo convenzionato di 1.850,00 euro (IVA esclusa), determinato sulla base dell’esperienza maturata da un’analisi di mercato nazionale e locale.