Gli ordini religiosi femminili e Pio VII in un incontro a Savona

Lunedì 24 novembre alle ore 20:45 nell'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, si svolgerà una nuova conferenza del ciclo "Incontriamoci in Oratorio", promosso dalla locale confraternita.

I relatori saranno suor Francesca Buffa delle Figlie di Nostra Signora della Neve sul tema "Gli ordini religiosi femminili savonesi nel tessuto diocesano, nella cultura confraternale: storia di testimonianza e di promozione umana" e Gianfranco Ricci, il quale parlerà di "Pio VII un ospite discreto, risoluto, innamorato di Maria della Misericordia".

Gli incontri sono ad ingresso libero e aperti a tutti, in particolar modo ai confratelli e alle consorelle della diocesi di Savona-Noli.