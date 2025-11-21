Frecciarossa, Scajola: "Sconti sugli abbonamenti attraverso risorse regionali"

Scontistiche per i pendolari sugli abbonamenti alta velocità, possibilità di acquistare abbonamenti mensili alta velocità dedicati alla tratta Genova-Sarzana validi anche per regionali, Intercity, Frecciabianca e Frecciargento e ripristino della fermata di Sarzana con un monitoraggio sull'utilizzo.



Questo quanto concordato tra Regione Liguria, Trenitalia, associazioni consumatori e comitati dei pendolari frutto del costante e costruttivo confronto tra le parti nell’ambito del tavolo tecnico attivato ad agosto per agevolare i clienti abituali che utilizzano il collegamento Frecciarossa 8623 (Torino Porta Nuova - Genova Piazza Principe - Roma Termini) nella tratta ligure. Tavolo che ha portato anche al rinnovo dell'accordo sulla Carta Tutto Treno fino al 31/12/2026. La Regione Liguria è l'unica in Italia ad aver mantenuto lo stesso prezzo, pari a 100 euro per abbonamento semestrale e 180 euro per quello annuale, dal 2012 a oggi.



“Lavoriamo da mesi su questo tema, pur non essendo di diretta competenza regionale. Ritengo che, ancora una volta, la Liguria si sia contraddistinta per la massima attenzione rivolta a chi utilizza il treno per lavoro o studio – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Attraverso un accordo con Trenitalia, che ringrazio per la disponibilità mostrata, consentiremo ai liguri di acquistare abbonamenti mensili per il Frecciarossa, al costo maggiorato del 5%, validi per tutti i treni disponibili, regionali compresi, ricalcando il modello della Carta Tutto Treno. Nello specifico, per quanto riguarda quest'ultima, siamo l'unica regione ad aver mantenuto il prezzo bloccato dal 2012 a oggi. Sarà inoltre ripristinata la strategica fermata di Sarzana, come richiesto a più riprese dai viaggiatori e dallo stesso ente regionale. Per andare ancor più incontro alle giuste esigenze dei pendolari e dei consumatori, con i quali ancora una volta abbiamo operato con voce unica, introdurremo una scontistica fino al 40% con risorse regionali, evitando così un eccessivo dispendio di risorse economiche per chi ogni giorno utilizza il Frecciarossa nella tratta Genova – Sarzana. Regione è dalla parte di chi sceglie il treno per spostarsi, questo nuovo risultato concreto lo dimostra”.



Il quadro è stato ufficialmente definito ieri, attraverso la firma di un accordo tra l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, il direttore regionale Trenitalia, Tiziano Savini e i rappresentanti dei comitati pendolari e delle associazioni dei consumatori.



“Trenitalia ha in corso un importante ammodernamento della flotta che prevede la progressiva sostituzione dei Frecciabianca con i più confortevoli Frecciarossa. Vogliamo innalzare il livello di servizi a bordo continuando a prestare attenzione anche ai viaggiatori abituali- così Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia – Per questo motivo, accogliendo le richieste della Regione Liguria e delle associazioni dei consumatori, abbiamo avviato insieme un tavolo tecnico per agevolare gli abbonati nella tratta ligure. In prima istanza, daremo la possibilità di viaggiare a bordo dei Frecciarossa con la Carta Tutto Treno, mentre dal 14 dicembre un abbonamento speciale consentirà di utilizzare tutte le categorie di treni, dalle Frecce agli Intercity e ai regionali, con un’attenzione particolare anche ai costi. Sempre dal 14 dicembre ripristineremo la fermata di Sarzana con un monitoraggio sul suo utilizzo”.



L’accordo prevede l’introduzione, a partire dal mese di dicembre 2025, dei nuovi abbonamenti mensili alta velocità con estensione regionale sulla tratta Genova – La Spezia - Sarzana, che consentiranno ai pendolari di integrare in un unico titolo di viaggio i servizi alta velocità, Frecciabianca, Intercity e quelli del trasporto regionale, facilitando gli spostamenti quotidiani e favorendo una mobilità più semplice, moderna e sostenibile.



Per agevolare ulteriormente la fruizione del servizio da parte dei pendolari liguri e l’acquisto dei nuovi abbonamenti, che saranno emessi a un prezzo maggiorato del 5% rispetto a quelli ordinari, la Regione Liguria ha introdotto una scontistica pensata per ridurre al minimo l’aggravio economico nei confronti dei pendolari. Gli sconti, applicati in relazione alla tratta chilometrica dell’abbonamento, arrivano fino al 40% del prezzo di acquisto, nello specifico: 40% per fascia chilometrica pari o superiore a 70 km e 35% per fascia chilometrica compresa tra i 15 e i 70 km.



Per i pendolari prosegue, fino al 13 dicembre, la possibilità di viaggiare nella tratta Genova - La Spezia con la Carta Tutto Treno anche sul Frecciarossa.