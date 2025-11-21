Microcriminalità a Savona, Giordanella (FdI): “L’immobilismo e la normalizzazione dell’Amministrazione, non aiutano la città”

“I Savonesi non ne posso più di avere una quotidianità, ormai diffusa quasi ovunque, di sporcizia, vandalismo e di paura ad attraversare alcune zone della nostra città”. Lo scrive in una nota Giuseppe Giordanella, portavoce del Circolo Savona Tricolore Fratelli d’Italia.

“Eccoci quindi a ritornare sugli argomenti già trattati in precedenti comunicati, e che meritano di non finire nel dimenticatoio – prosegue -. Parcheggi danneggiati, auto vandalizzate, risse per non parlare poi delle truffe online che ci collocano al 17°posto a livello nazionale, ormai sono sotto gli occhi di tutti. La micro e la macro-criminalità non scherzano”.

“Non si tratta solo della percezione che viene tradotta da riviste autorevoli come il sole 24 ore o da italia oggi e dai rating che sono figli di dati statistici importanti, ma dall’escalation quotidiana alla quale assistiamo ormai inermi – afferma -. Savona Tricolore Fratelli d’Italia ritiene utile e doveroso che tutti prendano coscienza della situazione e che si facciano promotori nei confronti di questa giunta, sollecitandola ad agire”.

“Per questi motivi, ribadiamo con forza, che sminuire la gravità degli eventi canalizzando l’attenzione altrove, risulta una operazione sterile ma soprattutto inefficace – continua -. Garantire alle forze dell’ordine il supporto e il sostegno, è una priorità ed è quello che noi abbiamo sempre dimostrato sia a livello cittadino che nazionale dando loro il ns sostegno”.

“Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale che operano sul nostro territorio con il loro lavoro cercano di garantire la nostra sicurezza, ma troppo spesso sono attaccati e messi in discussione. Questa pratica deve finire perché, questo non è giusto. Riteniamo che non intervenire, faccia scivolare Savona verso una situazione peggiorativa e visto il trend, quelli del 2025 non saranno dati confortanti, a fronte degli accadimenti di questi mesi. Non dobbiamo uscire con la paura di essere aggrediti, molestati infastiditi continuamente. Il controllo del territorio diventa imperativo, nei quartieri e nelle strade , riprendendo possesso di quelle aree abbandonate per il degrado e inevitabilmente occupate da chi non dovrebbe stare lì”, conclude Giordanella.