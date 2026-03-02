 / Politica

02 marzo 2026

Referendum, a Savona il gazebo per il "Si" di Forza Italia

"Un momento di confronto autentico e costruttivo in mezzo alla gente, ascoltando le istanze dei cittadini e condividendo il nostro progetto per il futuro"

Si è svolto questa mattina, a Savona, il gazebo di Forza Italia per sostenere con convinzione le ragioni del "SÌ" nel prossimo referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. In piazza Sisto erano presenti il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il segretario cittadino Luciano Stazi e il coordinatore provinciale seniores Paolo Pipitone.

"Un momento di confronto autentico e costruttivo in mezzo alla gente, ascoltando le istanze dei cittadini e condividendo il nostro progetto per il futuro - commentano i forzisti savonesi - Una mattinata di politica attiva e ascolto che conferma l'importanza del contatto diretto con il territorio".

