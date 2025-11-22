Savona, online il video dell'incontro con don Massironi in Seminario

È online la registrazione dell'incontro con il teologo don Sergio Massironi su "La sfida dell’unicità - Come diventare ciò che si è", tenutosi ieri sera nel Seminario Vescovile di Savona. Si può visualizzare il video, ascoltare e scaricare l'audio mp3 o scaricare il testo della sintesi sul sito web della Diocesi di Savona-Noli (pagina "Testi", sezione "Documenti") o solo visualizzare il filmato sul canale YouTube diocesano.

L'evento ha dato inizio all'itinerario di formazione "Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo", promosso dall’ambito pastorale diocesano Formazione e Annuncio, e al corso di formazione per docenti "Educare al rispetto per la persona", organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica.

Punto di partenza della riflessione è un libro - dallo stesso titolo della conferenza - scritto nel 2018 con don Alberto Lolli e il professor Silvano Petrosino. "L'espressione 'Come diventare ciò che si è' va ben compresa nell’ottica del desiderio, come esprime efficacemente l’enciclica 'Fratelli tutti' di papa Francesco al n. 87 - dice don Massironi - 'Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza se non attraverso un dono sincero di sé'".

"L’aspetto più determinante di questo cammino è la sfida del mettere in discussione tanti modi di pensare dei e sui giovani e tante loro 'appartenenze' - aggiunge - La grande questione su cui come Chiesa ci siamo spesso fermati è la stessa da cui aveva preso le mosse il Concilio Vaticano II: il rapporto fra la Chiesa e la contemporaneità. Ci chiediamo perché è successo così poco negli ultimi sessant’anni? Si è consumata una frattura e oggi si registra quasi una competizione fra l’essere cristiani e l’essere cittadini europei".