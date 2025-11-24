Gli studenti del liceo musicale "Bruno" in concerto per dire no alla violenza sulle donne

Martedì 25 novembre, alle ore 21:00, il Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure ospiterà anche quest’anno gli studenti del liceo musicale Giordano Bruno di Albenga, che si esibiranno in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne con il concerto Rosso Fuoco, ad ingresso libero.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani scritti da compositrici e di opere pensate appositamente per porre l’attenzione su una tematica quanto mai attuale e delicata. L’evento, realizzato con il sostegno della Fondazione De Mari e del Comune di Pietra Ligure, vedrà inoltre la partecipazione di volontari del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi di Albenga e di studentesse del Liceo Linguistico Giordano Bruno, che leggeranno testimonianze e poesie in lingua originale.

La serata sarà aperta dalle professoresse di Esecuzione e Interpretazione del Liceo Musicale, che interpreteranno un brano scritto appositamente per l’occasione dal professore Marco Reghezza, docente di Teoria, Analisi e Composizione dello stesso Liceo.

Inoltre, il Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga invita le famiglie interessate ai prossimi Open Day, che si terranno presso le diverse sedi: via Dante 1 (Scuole Paccini): Scientifico – Scienze Applicate – Sportivo venerdì 12 dicembre; Classico – Musicale – Linguistico sabato 13 dicembre; Classico – Musicale – Linguistico – Sportivo venerdì 16 gennaio; viale Pontelungo 83: Scientifico – Scienze Applicate venerdì 16 gennaio; via del Roggetto (Ex tribunale): Artistico sabato 12 dicembre e venerdì 16 gennaio.