Lotto, vinti oltre 10mila euro ad Albenga

A segno la Liguria con una tripletta da oltre 43,2mila euro nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 21 e sabato 22 novembre.
Come riporta Agipronews, colpo da oltre 23mila euro a Sarzana, provincia di La Spezia, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, con una giocata da 10 euro in un punto vendita di Via Variante Cisa. A questi si aggiungono 10.500 euro ad Albenga, presso un esercizio di via dei Patrioti e 9mila euro a Carro, ancora in provincia di La Spezia, in un punto vendita di Via Piave.
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 1,16 miliardi di euro da inizio 2025.