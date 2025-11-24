Cisano sul Neva celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La voce di diverse donne che, con registri differenti, dal comico al drammatico, propongono una riflessione quanto mai attuale sulla condizione femminile nella storia.

“Praticamente perfette” è lo spettacolo che verrà messo in scena venerdì 28 novembre, a partire dalle ore 21, in sala Gollo, dall’associazione “#cosavuoichetilegga”, per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzata dal Comune di Cisano sul Neva.

Sul palco: Susy Minutoli, Sara Ogando dos Santos, Loredana Polli, Graziella Ghezzi, Paola Paolino, Michele Marziano e Tiziana Minacapilli, accompagnati da musiche dal vivo. Interverranno il Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, Zonta Club Alassio-Albenga e Fidapa BPW Italy, sezione di Albenga.

Dal 25 novembre al 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani, il palazzo comunale sarà illuminato di arancione per dire no alla violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa da Zonta Club Alassio-Albenga, è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione Niero.

Il Comune di Cisano sul Neva è stato uno dei primi ad intitolare una strada al 25 novembre e, nella piazzetta di fronte alla chiesa di Santa Maria Maddalena, tre anni fa è stata installata una panchina rossa e la scultura “Legami”/“Legàmi” degli artisti Auro Bernardi e Caterina Cecilia Defendenti, insieme al pannello “Togli il velo alla tua libertà”, realizzato dagli studenti del Liceo “G. Bruno”, a ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio, un fenomeno purtroppo ancora quotidiano nel nostro Paese.

Si tratta di una piaga sociale che provoca vere e proprie stragi: donne ingannate da mariti, ex mariti, amanti o fidanzati vengono barbaramente uccise. La dipendenza economica è uno dei fattori che spesso le porta a non denunciare, a perdonare e a recarsi a quell’ultimo fatidico appuntamento che si rivela letale e senza via di uscita.

La serata sarà a ingresso libero, fino a esaurimento posti.