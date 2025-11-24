Savona, incontro con Edoardo Colombo e Paolo Verri e presentazione del libro "Più turismo per tutti?"

Martedì 25 novembre, alle ore 18, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà un incontro di grande rilievo dedicato alle prospettive di sviluppo del turismo a livello locale e nazionale. L’evento, promosso dalla Libreria Ubik, vedrà confrontarsi alcuni dei massimi esperti italiani del settore: Paolo Verri, Direttore generale della Fondazione Mondadori e già Direttore del Salone del Libro, ed Edoardo Colombo, Presidente di Turismi.AI e di Turismo Italiae.

Durante l’incontro, moderato da Roberta Milano, esperta di marketing turistico e già Direttrice Marketing di ENIT, sarà presentato anche il libro “Più turismo per tutti?” (Egea editore), che offre una riflessione approfondita sulle dinamiche e sulle sfide del turismo contemporaneo. Parteciperà all’iniziativa anche Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Savona.

Il turismo, sottolineano gli organizzatori, non è soltanto un settore economico, ma un vero e proprio ecosistema socialeche riflette le tensioni e le aspirazioni della società contemporanea. Nel dialogo tra Verri e Colombo verranno affrontati temi centrali come l’accessibilità, l’overtourism, l’impatto ambientale e le dinamiche di comunità.

Paolo Verri, con il suo approccio culturale e filosofico, analizzerà il significato simbolico del turismo come strumento di conoscenza e trasformazione personale, mentre Edoardo Colombo offrirà una prospettiva più economica e tecnologica, evidenziando le opportunità offerte dall’innovazione digitale e dai nuovi modelli di mobilità. Il confronto mira a superare la visione del turismo come mero consumo, restituendo all’esperienza turistica la dignità di pratica sociale e culturale, integrando tecnologia e relazione.