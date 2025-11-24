Pietra Ligure, il Teatro Moretti è pronto a illuminarsi per “Insieme per Benedetta”: una serata tra risate, musica e solidarietà

Pietra Ligure si prepara ad accogliere un appuntamento speciale all’insegna dell’arte e della beneficenza. Domenica 30 novembre, alle 17.45, il Teatro Moretti ospiterà “Insieme per Benedetta”, evento solidale promosso dall’associazione Il Sorriso di Benedetta ODV con il patrocinio del Comune. A guidare il pubblico lungo la serata sarà la conduttrice televisiva Elena Pochettino, affiancata da un ricco parterre di artisti.

Sul fronte della comicità sarà protagonista Daniele Raco, volto noto di programmi come Zelig e Comedy Club, pronto a regalare momenti di pura ironia. La parte musicale vedrà invece salire sul palco Franco Fasano, celebre interprete del Festival di Sanremo 1981 e autore di alcuni dei brani più amati della musica italiana, portati al successo da nomi come Mina, Fausto Leali, Anna Oxa, Massimo Ranieri e Bruno Lauzi. Con lui, il maestro Mauro Vero – chitarrista, compositore e arrangiatore – che nel corso della sua carriera ha collaborato con giganti come Gino Paoli, Roberto Vecchioni e lo stesso Leali. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare i 50 anni di carriera condivisa della storica coppia artistica Fasano-Vero.

L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Alessandro Frigiola per il Cuore, attiva presso il Centro Marfan del Policlinico San Donato. La struttura è un punto di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura della sindrome di Marfan e delle patologie genetiche dell’aorta, oltre a distinguersi per la ricerca scientifica in questi ambiti. I fondi raccolti andranno a sostenere un progetto di formazione dedicato a giovani cardiochirurghi pediatrici.

L’ingresso sarà a offerta libera, ma dallo scorso 3 novembre è possibile riservare il proprio posto con una donazione minima di 10 euro, presso la Tabaccheria Rembado in Corso Italia 136, a Pietra Ligure.

Tutti gli artisti e i collaboratori parteciperanno gratuitamente, contribuendo a dare vita a una serata che promette emozioni, risate e grande musica, nel segno della solidarietà. Un appuntamento da non perdere.