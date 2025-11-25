Cairo, una piccola festa per la riapertura dell’asilo nido "Il Covo dei Birichini"

Dopo oltre tredici anni di chiusura, il nido d’infanzia comunale “Il Covo dei Birichini” di via Medaglie d’Oro 29 ha finalmente riaperto le porte ai bambini e alle famiglie. Il servizio è ripartito lo scorso 15 settembre con l’inserimento di 34 piccoli dai 3 ai 36 mesi, e lunedì 24 novembre l’amministrazione comunale ha celebrato l’importante traguardo con una piccola festa e la scopertura di una targa commemorativa, insieme al corpo docente, al personale e ai genitori.

La struttura, inattiva dal luglio 2012, è stata completamente ristrutturata grazie ai fondi PNRR ottenuti dall’Amministrazione comunale. L’intervento ha permesso di riportare l’edificio agli standard più moderni, garantendo sicurezza, funzionalità e spazi adatti ai bambini.

“Restituire alla comunità questo servizio era una priorità – spiegano il sindaco Paolo Lambertini e il vice sindaco Roberto Speranza, assessore alle Politiche sociali –. Ora le famiglie possono contare su locali ampi, luminosi e colorati, con un grande parco all’aperto, pensati per favorire la crescita dei più piccoli in un ambiente sicuro e accogliente”.

Gli spazi, progettati a misura di bambino, offrono un ambiente stimolante e armonioso, dove l’apprendimento e il gioco si intrecciano con la socialità. “Vedere finalmente riaperta questa struttura è una grande soddisfazione – concludono gli amministratori –. Rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità e un punto di riferimento per le famiglie di Cairo”.