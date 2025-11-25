Cinque sindaci dell’entroterra ringraziano il maestro ceramista Paolo Giallombardo: donate cinque Natività

I sindaci di Aquila d’Arroscia, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello hanno incontrato il maestro ceramista Paolo Giallombardo, figura storica di Albisola. In tale occasione, hanno ricevuto in dono una Natività realizzata a mano e consegnata a ciascun Comune.

L’incontro è nato dal legame instaurato lo scorso anno a Savona grazie a Roberto Giallombardo, figlio dell’artista, che aveva messo in contatto i primi cittadini con il padre, dando inizio a un rapporto di grande stima.

“Lo avevamo conosciuto lo scorso anno a Savona – spiegano i sindaci –. Grazie al figlio Roberto Giallombardo c’è stato il prezioso incontro con suo papà, di cui siamo molto onorati. Come ringraziamento, gli abbiamo fatto incidere una targa”.

Di seguito, il messaggio di ringraziamento consegnato al maestro:

“Al Maestro Paolo Giallombardo, con immensa gratitudine vogliamo celebrare la tua figura e il tuo impatto sulla nostra comunità ligure.

La tua dedizione, la passione con qui condividi gratuitamente la tua arte della ceramica e la generosità nel guidare ciascuno di noi verso ciò che fai, hanno lasciato un segno indelebile sin da quando abbiamo avuto l’onore di conoscerti personalmente.

Ti ringraziamo per l’esempio di professionalità e amore per l’arte che pratichi, per il tempo che dedichi a ciascuno, anche a cinque sindaci come noi, rappresentanti di piccole comunità che sanno cosa vuol dire dedicarsi al bene dei propri cittadini e portare esempio di praticità ogni giorno senza ricevere nulla in cambio ma solo il buon andamento del Comune anche con l’impegno di poche risorse quasi nulle.

Infine, ti ringraziamo per il tuo insegnamento, non solo tecnico, ma anche umano: ci hai mostrato che la vera grandezza sta nel saper ascoltare, sostenere e ispirare dando vita a vere e proprie Opere D’arte!

Un ringraziamento di cuore va al Figlio del Maestro, Roberto Giallombardo consigliere di minoranza gruppo Vince Albisola, anche lui sensibile e vicino alle problematiche del territo e dei cittadini che lo vivono e che è stato parte fondamentale nel nostro incontro con l’Artista.

Con affetto e riconoscenza per il prezioso dono che ci hai consegnato.

I sindaci di Aquila D’Arroscia Tullio Cha, Castelvecchio di Rocca Barbena Marino Milani, Castelbianco Franco Aurame, Erli Sergio Bruno, Zuccarello Claudio Paliotto”.