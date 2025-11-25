Italiana Coke, scongiurata la chiusura di alcune batterie produttive, resta il nodo degli esuberi

Nuovo incontro presso la sede dell’Unione Industriale tra Italiana Coke e i sindacati per fare il punto sullo stabilimento di Bragno, a due mesi dal tavolo di settembre che aveva delineato un quadro critico: forte stress finanziario e l’ipotesi — tutt’altro che teorica — di chiudere alcune batterie produttive.

Oggi l’azienda ha annunciato un cambio di scenario. L’acquisizione di una nuova attività in America avrebbe infatti permesso di compensare parte delle difficoltà economiche, evitando gli esiti più pesanti ventilati a fine estate. Parallelamente è in corso una procedura di composizione negoziata della crisi, con cui Italiana Coke sta trattando la ristrutturazione del debito nei confronti dei fornitori.

Sul versante finanziario, la proprietà — la famiglia Ascheri — ha riacquistato il debito detenuto dalle banche. Ma resta aperta la questione più delicata: quella degli esuberi, dieci in totale secondo quanto comunicato oggi.

“L’azienda punta a intervenire sulle attività esternalizzate, riducendo in particolare i servizi di pulizia industriale e civile”, spiega Tino Amatiello, segretario Filctem Cgil. Una strategia che i sindacati bocciano: “Non siamo d’accordo con questi numeri — aggiunge —. Il 10% è già stato tagliato, con 7-8 lavoratori che non sono stati riassunti”.

Durante l’incontro le sigle hanno inoltre chiesto che il premio di partecipazione venga erogato entro il prossimo mese.