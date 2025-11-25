Savona, morte di Pervinca Tiranini, il cordoglio di Confcommercio

Confcommercio Savona, commossa e addolorata per la scomparsa di Pervinca Tiranini, mancata durante un'immersione mentre era in vacanza alle Galapagos. Un'imprenditriche che ha contribuito alla crescita dell’offerta turistica e ricettiva del Savonese. "Siamo profondamente colpiti dalla perdita di una delle eccellenze della ristorazione della provincia e faro del mondo dell’ospitalità", è il pensiero di Andrea Valle, presidente di Federalberghi-Confcommercio Savona.

Tiranini, insieme alla sua famiglia, era la colonna di un hotel, ristorante e stabilimento balneare che rappresentano un’eccellenza del Savonese.

Il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra, ricorda con grande affetto l’amica e l’imprenditrice. "Perdiamo un’amica, una collega, un’imprenditrice solare e propositiva,- dice Schiappapietra - che non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee e ottimismo. Doti rare, che lei aveva e sapeva trasmettere. La scomparsa di Pervinca è una perdita umana importante, era sempre un piacere sentirla al telefono, la sua capacità di lettura e sintesi era un riferimento. Sono e siamo molto tristi per il tragico destino che in pochi anni ci ha portato via entrambi i fratelli Tiranini. Avevo incontrato Pervinca un paio di giorno prima della partenza, era entusiasta. Mi ha raccontato che progettava questo viaggio da tre anni. L’avventura faceva parte del suo essere. Ci legava un grande amore per il mare, tante volte mi raccontava le sue avventure. Era una delle più grandi appassionate della subacquea che io conosca, andava sempre a Bergeggi, si informava, immergersi era il suo momento felice. Sul lavoro come nella vita è sempre stata una persona solare e positiva, quando entrava in una stanza portava una ventata di ottimismo e idee che si sentivano".

"Non tutti gli imprenditori sono costruttivi- conclude Schiappapietra - lei lo era. Era anche una persona che sapeva godersi la vita. Per il tessuto commerciale savonese è un dolore immenso, perché per tanti di noi lei è sempre stata un riferimento, questa sua capacità di leggere e capire il momento è stata un faro in questi anni. Ha saputo realizzare un’eccellenza in una zona di Savona dove vent’anni fa si faceva fatica a immaginare una realtà così, un hotel, un ristorante, uno stabilimento balneare d’eccellenza. In pochi ci credevano, la sua famiglia sì e lo hanno dimostrato nei fatti. Domani, durante l’assemblea di Confcommercio Savona, non mancheremo di renderle omaggio: speravamo di avere Pervinca con noi e che il suo fosse un destino diverso".