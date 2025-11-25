Dalla scuola all’alveare: Giacomo Calcagno racconta il mondo delle api

Prosegue a Ceriale il ciclo di incontri culturali Parole in Movimento, promosso dalla pro loco in collaborazione con la sezione locale di Unitre. Giovedì 27 novembre, alle 16.30, la Sala Riflessi di Lungomare A. Diaz ospiterà l’incontro “Api e Biodiversità: dalla scuola all’apicoltura per passione”, con Giacomo Calcagno come protagonista.

Insegnante poco più che trentenne, Calcagno ha iniziato nel 2017 l’attività di apicoltore, trasformandola nel tempo in un vero e proprio secondo lavoro. Esperto in analisi sensoriale del miele e iscritto all’Albo nazionale degli apicoltori, si dedica alla divulgazione, sensibilizzando bambini, ragazzi e adulti sull’importanza della biodiversità, della tutela dell’ambiente e della valorizzazione dei prodotti dell’alveare.

Dal 2024 fa parte del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Garlenda come neutralizzatore abilitato, impegnandosi nel contrasto alla Vespa Velutina, insetto predatore delle api originario dell’Asia, che può causare gravi danni all’ecosistema locale.

Durante l’incontro, Calcagno accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo delle api attraverso un alveare didattico, permettendo di osservare da vicino il lavoro incessante e perfettamente organizzato di queste fondamentali collaboratrici della natura. Seguirà una degustazione sensoriale del miele, per riconoscerne aromi, consistenza e sapori attraverso vista, tatto, olfatto e gusto.

Il pomeriggio si concluderà in dolcezza con biscotti al miele preparati appositamente dalla Dolciaria Ilba, per un momento conviviale che coniuga conoscenza, gusto e attenzione all’ambiente.

Un’occasione unica per conoscere da vicino le api e riflettere sull’importanza della loro presenza per il nostro ecosistema, tra curiosità, passione e dolcezza.