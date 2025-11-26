Si è spento Mario Goso, stimato vigile del fuoco in pensione: i funerali a Cairo

Un dolore profondo ha colpito il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona per la scomparsa di Mario Goso, Capo Reparto in pensione, spentosi all’età di 90 anni.

Goso aveva iniziato la sua carriera come vigile ausiliario di leva, arrivando a ricoprire la massima qualifica operativa. Nel corso degli anni si è distinto per competenza, dedizione e integrità, qualità che gli hanno valso il rispetto e la stima di superiori e colleghi.

Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso in tutto il territorio nazionale, prestando aiuto in occasione di terremoti, alluvioni e altre calamità, oltre a migliaia di interventi locali e regionali. La sua professionalità e il suo impegno hanno lasciato un segno profondo sia nelle emergenze sia nella vita quotidiana di caserma.

Lascia i figli Ermanno con Margherita e Marco con Ivana, i nipoti Susanna e Riccardo, oltre a parenti e amici.

I funerali si terranno giovedì 27 novembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale “San Lorenzo” di Cairo Montenotte, con successivo trasferimento al cimitero. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 26 novembre alle ore 17:30 nella stessa parrocchia.

La camera ardente è stata allestita nella Cappella di San Rocco, oggi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, e giovedì dalle 10:00 alle 12:00. La famiglia invita a non portare fiori; eventuali offerte potranno essere destinate alla Croce Bianca di Cairo.