Vado Ligure, incidente sul lavoro all’interporto Vio: 50enne in codice giallo al Santa Corona

È stato trasportato in codice giallo l’uomo che, nel primo pomeriggio di oggi, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro all’interno dell’interporto Vio di Vado Ligure.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’operaio, un cinquantenne, stava manovrando un muletto quando, per cause da chiarire, avrebbe urtato una colonna strutturale del capannone.

L'allarme è stato lanciato intono alle 14. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Vado Ligure e i sanitari del 118 giunti con l’automedica e gli ispettori dell’Unità operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per i rilievi tecnici e le indagini del caso.

I sanitari hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.