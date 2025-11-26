A Piana Crixia la mostra "Le Mappe del Colore – Dal paesaggio all’astrazione"

A Piana Crixia, negli spazi del Comitato Vivi Piana Crixia, il paesaggio diventa punto di partenza e pretesto narrativo per un viaggio che procede verso l’interiorità. La mostra “Le Mappe del Colore – Dal paesaggio all’astrazione” mette in dialogo le artiste Pasqualina Poggio e Dorry Van de Ven, unite da una sensibilità che affida al colore la funzione di bussola emotiva. È un’esposizione che costruisce un passaggio continuo tra ciò che l’occhio intercetta e ciò che l’emozione restituisce, trasformando il dato reale in suggestione, memoria, intuizione.

Il percorso proposto invita il visitatore a lasciarsi guidare dalla natura mutevole del colore, dalla capacità delle sue sfumature di diventare un linguaggio universale capace di andare oltre la descrizione del paesaggio. Il territorio, pur presente, non resta mai fermo su se stesso: si apre invece a un movimento interiore, a un attraversamento che conduce dal visibile al sensibile. In questo gioco di rimandi, la materia diventa traccia viva, luogo dove si sedimentano percezioni e ricordi.

Pasqualina Poggio, ligure, lavora con acquerello e matita, muovendosi con delicatezza nel tentativo di cogliere l’attimo che passa. Nei suoi lavori il paesaggio diventa una meditazione, un processo continuo e mai definitivo. Le sue opere sembrano voler fermare ciò che sfugge, restituendo un senso di quiete e un’idea di bellezza che per l’artista ha una dimensione quasi spirituale. La natura che ritrae non è mai mera rappresentazione, ma dialogo silenzioso, sguardo che scruta e ascolta.

Diverso, ma complementare, il percorso di Dorry Van de Ven. L’artista olandese si affida all’intuizione e alla spontaneità del gesto: lavora con acrilici, materiali uniti in tecniche miste, superfici vibranti che coinvolgono non solo lo sguardo ma anche la percezione fisica del quadro. Nei suoi lavori il sentimento del momento guida la forma, la texture suggerisce movimento e profondità, e la memoria si traduce in segni che evocano più che descrivere. Il colore diventa flusso, dinamica, energia.

La mostra verrà inaugurata sabato 29 novembre alle 17.00 nella sede del Comitato, in via Giovanni Chiarlone 60. Sarà poi visitabile il 30 novembre (10-12, 17-19), l’8 dicembre (10-12, 17-19), il 13 dicembre (17-19) e il 14 dicembre (10-12, 16-19).

“Le Mappe del Colore” si presenta come un invito a guardare il territorio con uno sguardo diverso: non più semplice sfondo, ma presenza che accompagna e si trasforma. Nelle mani di Poggio e Van de Ven diventa racconto, emozione, geografia interiore. Una mostra che non si limita a esporre, ma chiede al visitatore di fermarsi, osservare e lasciarsi attraversare.