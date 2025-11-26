Circolo Pd Finalese, varata la nuova Segreteria: "Priorità a partecipazione e risposte ai cittadini"

Dopo l’assemblea dell’11 novembre e l’elezione della nuova Segreteria del Circolo del Pd Finalese, nella serata del 18 novembre il circolo si è riunito per procedere alla definizione della segreteria e alla conferma del Direttivo. Al termine del confronto è stata approvata la squadra che affiancherà la Segretaria Chiara Sfriso nel percorso dei prossimi mesi.

La nuova segreteria sarà composta dai vicesegretari Marco Badano e Mimmo Rizzi; Carlo Decia sarà il responsabile dell’organizzazione, mentre la comunicazione sarà affidata a Simone Rolando e Cinzia Barone. Uberto Vercellotti guiderà il settore Enti Locali, Barbara Alonzo si occuperà della tesoreria e del bilancio. Per le tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile saranno responsabili Sergio Massirio e Antonio Pastorino, mentre Cesare Rossello e Daniela Rocchetti seguiranno le questioni relative al lavoro e al welfare.

È stato inoltre confermato il Direttivo uscente, riconoscendone il lavoro svolto e rinnovandone il mandato; tra i membri confermati vi sono Paola Tubino e Maria Grazia Pecci, per il loro impegno costante.

"Siamo di fronte a una fase importante per il nostro partito e per la nostra comunità – dichiarano in Dem –. La nuova Segreteria nasce con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione, consolidare il radicamento territoriale e dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Il lavoro del Direttivo sarà essenziale per garantire continuità e solidità al nostro impegno politico".