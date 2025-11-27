Nel Consiglio comunale di Savona, un minuto di silenzio per ricordare Franco Orsi

“Un doveroso ringraziamento a tutti voi, perché senza cadere nel retorico – ha detto Orsi – in questi 15 giorni io, la mia famiglia e le persone a noi care abbiamo sentito molto vicino tanta parte della comunità, anche del mondo della politica che mio fratello ha vissuto e frequentato per tanti anni. Mi piace far presente come, da parte di moltissimi di voi, siano arrivate parole veramente di cuore, non di circostanza. Atti di vicinanza, ma soprattutto segnali in qualche modo di condivisione del lutto”.

“Una cosa che, in parte e in certi momenti, ha un po’ lenito il grande vuoto e il dolore che questa perdita ha lasciato – ha proseguito Fabio Orsi – è stato verificare che tanti si sono presi una piccola parte di questo lutto, trasversale non solo alla politica ma anche ai vari ruoli e alle varie componenti della società”.