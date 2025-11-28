Albissola, l'ufficio postale chiude fino a fine febbraio 2026 per rinnovo dei locali

L’ufficio postale di Albissola Marina ha chiuso per interventi di rinnovo dei locali e riaprirà da febbraio 2026.

"Un solo luogo e un punto d’accesso unico per certificati e documenti di vario genere: dalla carta d’identità elettronica al passaporto, alla tessera sanitaria, all’Isee, al codice fiscale, ai certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali. Tutto con un clic, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana - spiegano dal Comune di Albissola - In provincia di Savona ad oggi sono già 43 gli uffici postali ristrutturati e arricchiti di nuovi servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis di Poste Italiane. L’iniziativa, che vedrà coinvolti entro il 2026 tutti e 65 i Comuni del territorio sotto i 15.000 abitanti corre veloce e, attualmente, ha già raggiunto il 66% di avanzamento rispetto all’obiettivo".

"Grazie a Polis, approvato con il Dl 59/2021, cofinanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri al di sotto dei 15.000 abitanti per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità. Ad oggi sono quasi 5600 gli uffici postali coinvolti in Italia (circa l’80% dei Comuni della Penisola) - continuano - Con il progetto Polis, i cittadini potranno richiedere sia allo sportello sia in modalità self tramite un apposito Totem presente nella sala al pubblico, i certificati anagrafici e di stato civile, messi a disposizione da ANPR, la banca dati unica del Ministero dell’Interno. Inoltre sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari e a breve anche le pratiche per il rinnovo e rilascio dei passaporti".

Dallo scorso 25 novembre quindi l’ufficio postale albissolese di via dell’Oratorio 24, resterà chiuso fino a sabato 28 febbraio 2026.

"Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, per l’utenza albissolese sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Albisola Superiore, luogo in cui è stato attivato uno sportello dedicato aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35 e il sabato fino alle 12:35" concludono dal Comune.