Albissola Marina, uno spazio gratuito per assistenza informatica e consulenza su tecnologie e intelligenza artificiale

Ad Albissola Marina dalle scorse settimane è attivo un nuovo servizio dedicato all’alfabetizzazione digitale, aperto a tutti i cittadini. Fino al 22 dicembre sono in programma sessioni settimanali di assistenza e consulenza tecnologica; si svolgono nella nuova sala della sede Avis, in via Repetto 76.

L’iniziativa, promossa da Avis comunale delle Albisole nell’ambito del progetto C.A.S.A. (Comunità di attivazione sociale albisole), mette a disposizione un tecnico che offre supporto gratuito su una vasta gamma di tematiche: dall’utilizzo di computer, smartphone e tablet, fino all’orientamento sulle più recenti innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie.

Il servizio è disponibile ogni lunedì, dalle 9,30 alle 11,30. I cittadini potranno ottenere assistenza pratica sui dispositivi digitali e ricevere informazioni e chiarimenti utili per comprendere meglio l’impatto delle tecnologie emergenti nella vita quotidiana.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno economico di Avis delle Albisole, Avissole aps, Fondazione De Mari e del Comune di Albissola Marina, e si inserisce in un percorso dedicato alla promozione del benessere e dell’inclusione sociale.