Trionfo dell'Istituto Comprensivo Val Varatella: è "Istituto Innovatore" della Regione

Grande festa per l’Istituto Comprensivo “Val Varatella” di Borghetto Santo Spirito, che si è aggiudicato il prestigioso primo premio nel concorso regionale di Progetto Scuola Digitale Liguria: “Istituto Innovatore”.

Il riconoscimento premia gli istituti e i centri di istruzione e formazione professionale (IeFP) che, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2024 e il 19 ottobre 2025, hanno dimostrato la maggiore attività nell’aggiornamento didattico, inserendo e rendendo pubblici sull’Osservatorio e sulla mappa regionale il maggior numero di progetti curricolari ed extracurricolari.

A rappresentare l’eccellenza dell’Istituto in finale è stato il progetto “Borghetto in mappa”, una cartina multimediale interattiva di Borghetto Santo Spirito, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e l’amministrazione comunale.

Il progetto, coordinato dall’animatrice digitale, la professoressa Melissa Giacosa, e supportato attivamente dai docenti di tutto l’Istituto, è nato come contributo per il grande evento cittadino ‘Borghetto in festa - Sport, inclusione e spettacolo!’ dell’11 ottobre scorso.

Come spiega il Dott. Andrea Rossato, dirigente scolastico dell’Istituto: “Il nostro progetto si inserisce in una più ampia iniziativa promossa dal comune, volta a sensibilizzare la comunità sul tema delle diverse abilità. L’evento ha coinvolto numerose associazioni e personalità, come Vanni Oddera e la sua Mototerapia. In questo contesto di grande inclusione, la nostra scuola, con la sua curvatura sportiva, ha contribuito attivamente formando i nostri studenti come ciceroni, per guidare i visitatori all’interno dell’evento e veicolare i valori di inclusione e cittadinanza attiva.”

Il successo della mappa digitale interattiva risiede non solo nella didattica innovativa – che ha visto gli studenti acquisire avanzate competenze digitali utilizzando strumenti come Canva, Adobe Express e YouTube – ma anche nel suo impatto reale e nella sinergia istituzionale.

La mappa interattiva, che risalta le attrazioni di Borghetto, è stata infatti immediatamente utilizzata dal comune: il QR code per accedere al progetto è stato stampato sul materiale informativo e sui volantini, trasformando l’esercizio didattico in un concreto strumento di promozione turistica e culturale del territorio.

“Questo premio è la dimostrazione tangibile che la partnership tra scuola e amministrazione comunale, unita alla dedizione dei docenti e all’entusiasmo dei nostri ragazzi, può produrre risultati di eccellenza con una diretta utilità pubblica”, ha concluso il Dott. Rossato.