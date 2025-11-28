 / Eventi

Eventi | 28 novembre 2025, 12:41

Ceriale, esperienze e supporto per famiglie di bambini con autismo

L’incontro promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione "Un Passo alla Volta"

Il Comune di Ceriale, su proposta dell’associazione “Un Passo alla Volta”, promuove un’iniziativa dedicata alle famiglie che affrontano le sfide dell’autismo, con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto, condivisione e sostegno.

L’incontro si terrà giovedì 4 dicembre, alle ore 17.45, presso la Sala Fizzotti in via Primo Maggio a Ceriale. Sarà un momento di condivisione dedicato ai caregiver, in cui sarà possibile ascoltare esperienze, confrontarsi e sentirsi parte di una rete di supporto solidale.

“Grazie a questo evento, infatti, e a un altro in programma a dicembre, il Comune offrirà un contributo per agevolare il trasporto scolastico di un bambino residente a Ceriale ma frequentante la scuola ad Albenga, grazie al supporto di diverse associazioni locali. Questo intervento permette alla famiglia di vivere la quotidianità con maggiore serenità e autonomia” afferma l’assessore alle Politiche Sociali Barbara De Stefano.

L’incontro sarà condotto da un team di professionisti specializzati in età evolutiva e disturbi del neuro sviluppo: la neuropsichiatra infantile Paola Bona, il pediatra Giovanni Ragazzini e la neuropsicomotricista Barbara Gianiardi, che forniranno strumenti pratici, consigli e spunti per rafforzare il dialogo familiare e la comprensione reciproca.

Dalla voce dell’associazione “Un Passo alla Volta”: “Come associazione, ma prima ancora come genitori, abbiamo voluto fortemente queste due giornate perché sappiamo cosa significa vivere l’autismo ogni singolo giorno: la fatica, le paure, ma anche le conquiste che solo chi è genitore può capire davvero”.

“Desideriamo che siano giornate in cui le famiglie possano riconoscersi, raccontarsi e sentirsi meno sole, perché l’autismo non è un’etichetta ma una vita intera che chiede ascolto, rispetto e possibilità concrete. Ringraziamo di cuore il Comune di Ceriale per aver creduto in questo progetto e per averlo sostenuto rendendolo possibile, dimostrando con i fatti che una comunità inclusiva si costruisce insieme, passo dopo passo”. 

“Il nostro impegno è continuare a camminare accanto alle famiglie, trasformando queste giornate non in un appuntamento isolato, ma nell’inizio di un dialogo stabile tra istituzioni, scuola, servizi e cittadini, per un futuro in cui i nostri bambini possano davvero trovare il loro posto nel mondo.”

E l’assessore Barbara De Stefano aggiunge: “L’autismo non riguarda solo il bambino, ma l’intera famiglia. Iniziative come questa aiutano a rompere la solitudine, creare connessioni e sentirsi parte di una comunità attenta e accogliente”.

“Un sentito ringraziamento all’associazione Un Passo alla Volta, a tutte le associazioni coinvolte e agli uffici del Sociale per la collaborazione, la premura e l’impegno dimostrati verso le famiglie” conclude l’assessore cerialese.

Redazione

