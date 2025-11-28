Plastici e diorami ferroviari in mostra con l’associazione Modellismo Albenga, il ricavato devoluto in beneficenza

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’associazione Modellismo Albenga APS torna a esporre nei locali di via Cesare Battisti 5, angolo Viale Martiri della Libertà, gentilmente messi a disposizione dalla famiglia Bacchetta. La mostra sarà dedicata a plastici e diorami ferroviari, con l’inaugurazione prevista per lunedì 8 dicembre alle ore 11.30.

L’ingresso all’esposizione sarà ad offerta libera, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore delle associazioni ADSO, AISM, ANT e Prendiamoci per Mano.

L’esposizione sarà aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle 16 alle 19. Nei giorni infrasettimanali gli orari potranno subire variazioni. Le visite di gruppi sono possibili su prenotazione, contattando il numero disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione “Modellismo Albenga”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per appassionati e curiosi di scoprire la passione per il modellismo ferroviario, tra dettagli accurati e scenografie in miniatura, sostenendo al contempo iniziative benefiche sul territorio.