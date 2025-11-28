Savona, la scrittrice Michela Marzano presenta l'ultimo romanzo "Qualcosa che brilla"

Sabato 29 novembre, alle ore 18, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà Michela Marzano, filosofa e scrittrice italo-francese, per la presentazione del suo ultimo romanzo, "Qualcosa che brilla" (Rizzoli). L’incontro, a cura della Libreria Ubik, sarà moderato da Renata Barberis.

Con Qualcosa che brilla, Marzano esplora con sincerità disarmante il mondo degli adolescenti, una generazione che spesso sembra privata di ogni certezza. Attraverso la voce di chi ascolta e cura con le parole, la filosofa accompagna ragazzi e adulti nel complesso passaggio verso l’età adulta, restituendo a ciascuno la dignità di una storia unica, imperfetta e necessaria da raccontare.

Il romanzo segue il dottor Mauro Rolli, medico che ha abbandonato la psichiatria tradizionale per fondare a Roma il Centro La Ginestra, uno spazio di accoglienza in cui i ragazzi si sentono visti e ascoltati. Mauro non cura dall’alto: si siede accanto a loro, li osserva nella loro fragilità e li guida attraverso le difficoltà più intime. Tra i protagonisti, ragazzi come Sara, Irene, Clara e altri giovani affrontano le loro battaglie personali, mentre i genitori imparano a comprendere e sostenere. E sullo sfondo resta Arianna, paziente di un tempo, ora tornata come collega, che rappresenta il legame tra passato e presente, tra ferite da curare e sogni da custodire.

Michela Marzano vive a Parigi dal 1999, dove ha conseguito il dottorato in Filosofia alla Normale di Pisa sotto la guida di Remo Bodei. Professore ordinario di filosofia morale all’università Paris Descartes, ha diretto il Dipartimento di Scienze Sociali della Sorbona. Tra i suoi ambiti di ricerca figurano la filosofia del corpo, l’etica sessuale e la bioetica, con particolare attenzione alle implicazioni morali nelle norme di comportamento.

Autrice di numerosi saggi e romanzi, Marzano ha affrontato temi che vanno dalla condizione femminile in Italia, alla fiducia negli altri, fino alle questioni di genere e all’etica della scienza. Tra le sue opere più note: Sii bella e stai zitta(2010), Il diritto di essere io (2014), Non seguire il mondo come va (2015), fino ai romanzi Le fedeltà invisibili (2018) e Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa (2023).